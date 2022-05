Armini saluta il Piacenza: “Un onore aver indossato questa maglia” – FOTO

Nicolò Armini ha concluso la propria stagione con il Piacenza dopo essere uscito ai playoff. Tramite i propri canali social ha voluto salutare la squadra, ormai prossimo al ritorno alla Lazio dopo l’anno di prestito. Queste le parole scritte sotto il post su Instagram: “Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere alcune parole perché dopo una stagione del genere uscire dai playoff con un pareggio fa ancora male. È stata una stagione dove abbiamo ottenuto i playoff con due giornate di anticipo e sicuramente meritavamo di andare avanti per quello che abbiamo dimostrato per tutto l’anno. Dal punto di vista personale è stata una stagione molto positiva e formativa, sono cresciuto e maturato sotto tanti punti di vista. Ringrazio la società e tutti i componenti per aver creduto in me e avermi dato modo di esprimere e mettermi in mostra. Ringrazio i compagni per aver passato un anno davvero fantastico costruendo una vera e propria famiglia, imparando qualcosa da ognuno di loro. E infine ringrazio la città, i tifosi per l’affetto mostrato nei miei confronti facendomi sentire a casa fin dal primo giorno.

Per me è stato un onore indossare la maglia del piacenza. ALL’ATTACCO PIACE”.

