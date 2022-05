Lazio-Sampdoria, Acerbi: “Il gol con lo Spezia lo dedico all’impegno messo quest’anno dalla squadra”

Domani sera Lazio e Sampdoria scendono in campo all’Olimpico, in una gara fondamentale per entrambe le squadre: la Lazio per l’Europa League, i blucerchiati per la salvezza. Nel match program biancoceleste ha parlato Francesco Acerbi, decisivo contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

Arriva la Sampdoria, che partita ti aspetti?

“Sarà un match difficile, contro una squadra in fiducia che va a caccia della salvezza matematica. Noi però giochiamo in casa e vogliamo fare una bella gara per vincere e conquistare un posto in Europa“.

Si riparte dal tuo gol in extremis contro lo Spezia: che emozioni hai provato?

“Quella rete è dedicata all’impegno messo quest’anno dalla squadra, che ha sempre lottato in ogni momento, bello e brutto. Spero che, a fine campionato, possa essere ricordato come il gol che ha portato la Lazio in Europa. Sarebbe il giusto riconoscimento per tutti: in questa stagione ci sono state delle difficoltà, ma il calcio è bello perché ogni annata è diversa dalla precedente“.

Quattro gol in carriera contro la Sampdoria, la tua vittima preferita. Uno stimolo in più…

“Sono sincero: i gol mi interessano relativamente, può farli chiunque. L’importante è che la Lazio vinca e porti a casa una vittoria, tre punti fondamentali per il proprio cammino europeo in classifica“.

