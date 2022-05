Lazio-Sampdoria, il dato sui biglietti venduti fino ad ora per la sfida dell’Olimpico

Mancano più di 24 ore al fischio d’inizio di Lazio-Sampdoria, gara importantissima, in chiave Europa, per i biancocelesti. Tra le quattro in lotta per un posto europeo, la squadra di Sarri sarà la prima a scendere in campo nella 36° giornata di Serie A, con la gara contro i blucerchiati in programma domani sera alle 20:45. L’Atalanta sarà la prima della domenica a scendere in campo, nella trasferta alle 12:30 di La Spezia, mentre a chiudere la giornata sarà lo scontro diretto tra Fiorentina e Roma di lunedì sera.

La Lazio, dopo il successo in casa dello Spezia, torna a giocare all’Olimpico, con i propri tifosi: attualmente, il dato sui biglietti venduti per la gara contro la Sampdoria, parla di quasi 25 mila spettatori, un dato destinato a crescere nelle prossime ore.

