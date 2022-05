Sconcerti: “Non so quale sia il programma della Lazio, ma non capisco questa polemica sulle situazioni contrattuali”

Molti calciatori biancocelesti sono in scadenza, altri ai saluti, un mercato che si preannuncia breve per la tempistica ridotta, ma intenso, per i vari ruoli che resteranno e che sono già attualmente scoperti. Di nomi già ne sono stati fatti a decine, vedremo cosa ci riserverà però la sessione estiva, a partire dalla scelta sul mister e sul capitolo difensivo che da anni ormai non trova una giusta quadratura.

Il noto giornalista Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato della situazione rinnovi e mercato in casa Lazio. Queste le sue parole: “Io non so quale sia il programma della Lazio ma sinceramente non capisco questa grandissima polemica sulla situazione contrattuale. Quasi tutti hanno calciatori in scadenza, su venticinque calciatori è normale che ce ne siano almeno cinque in scadenza. Milinkovic ci può stare abbia voglia di cambiare aria e vendendolo puoi comunque comprare per più ruoli. Mi sembra che la Lazio anzi abbia una situazione interessante. La trovo una situazione normale, soprattutto in una società non più contenta della propria squadra. Non sappiamo se la Lazio non è preparata. L’importante è che sia la società a gestire la situazione e non il caso, i biancocelesti non mi sembrano una società che opera con il caso. Va detto che oramai sono poche le società che investono propri soldi. Molto spesso si compra vendendo altri calciatori”.

