Spezia-Lazio, il Codacons presenta il ricorso per rigiocare la gara

Intervistato ai microfoni di Radio Radio, l’ex attaccante dell’Inter e della Lazio Julio Cruz ha ricordato alcuni momenti legati all’esperienza biancoceleste. Successivamente ha commentato anche la situazione di Immobile in Nazionale, oltre che il percorso di Scaloni alla guida dell’Argentina. Ecco le sue parole:

Su Immobile – “Con la nazionale può capitare di avere momenti no, con la nazionale mi capitava di giocare e non fare gol. Ciro è un grandissimo attaccante, non lo dico io ma i numeri e quello che fa“.

Su Dybala – “Grandissimo giocatore che negli ultimi anni ha avuto problemi fisici e altro. La nazionale argentina sappiamo che è messa bene, Paulo è stato comunque chiamato ma forse non ha dato quello che l’allenatore voleva. Ma dire che non è un grande giocatore è sbagliato. Non capisco perché la Juventus lo lasci andare. Forse non è stato recuperato bene. Sicuramente l’Inter cercherà di prenderò“.

Ricordo più bello alla Lazio – “Mi piaceva tantissimo Roma, la cosa più bella che ho vissuto e quando sono arrivato lì e la gente laziale che mi ha aspettato. Sono stato poco tempo, perché poi siamo partiti per la Supercoppa Italiana. Giocare quella finale con la Lazio è stata la cosa più bella, come ero arrivato avevamo vinto“.

Su Scaloni – “Non pensavo sarebbe arrivato ad allenare la nazionale. Parlavamo anche di tattica a cena insieme, ad esempio, ma non me lo aspettavo. In Argentina è stato criticato, pensavano che non fosse giusto perché non aveva curriculum. Ma anche alla Lazio ricordo che non avrei mai immaginato di vedere Inzaghi a questi livelli da allenatore“.

