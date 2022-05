Bologna, Mihajlovic sarà in panchina: “Tornare alla normalità era l’obiettivo”

Il suo Bologna sarà impegnato domani alle 15.oo in casa del Venezia ed il tecnico Sinisa Mihajlovic per l’occasione tornerà a seguire i suoi dalla panchina. L’allenatore infatti raggiungerà la squadra domattina ed oggi ha presentato la gara, parlando anche del suo rientro: “E’ stato brutto ma sono qua, è questo ciò che conta. Da quando sono rientrato in ospedale, il mio obiettivo è stato quello di tornare il prima possibile alla normalità. Riassaporare il campo dopo un mese è stato bellissimo, anche se sono emozioni che purtroppo ho vissuto già. La salute ti fa godere la vita, la malattia ti fa comprendere a pieno il significato: anche una passeggiata, dopo tanto tempo, ti fa rinascere. Stavolta è stato più difficile dal punto di vista mentale affrontare tutto, perché a causa del Covid sono dovuto rimanere solo mentre la prima volta ho ricevuto visite che hanno alleggerito il mio percorso. E’ dura stare da soli, la mia famiglia mi ha aiutato attraverso la tecnologia e lo hanno fatto anche i miei giocatori. Colgo l’occasione per ringraziare squadra, società, staff, medici ed infermieri che mi sono sempre stati vicini“. Chiosa così mister Sinisa, con una battuta che strappa un sorriso, come è nel suo stile fare: “Sono di casa al Sant’Orsola, quando smetterò di allenare farò la guida turistica in ospedale“, una battuta che rallegra ancora di più la bella notizia del suo rientro.

