Immobile, continua la corsa ai record: con la Samp vuole raggiungere Batistuta

La Lazio è pronta ad ospitare questa sera la Sampdoria all’Olimpico alle ore 20.45. Un match che sarà decisivo sia per l’obiettivo europeo dei laziali che per l’ottica salvezza dei doriani. Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste vuole raggiungere (e magari sorpassare) Batistuta come numero di gol in Serie A. All’ex Torino basta una rete per pareggiare con l’argentino (182 a 183). Ma soprattutto Immobile ha il compito importante di far arrivare la propria squadra alla sesta qualificazione consecutiva in Europa. Dall’altra parte c’è Ciccio Caputo, richiesto già a gennaio dal tecnico Sarri come vice Immobile. La pista si arenò subito per l’impossibilità, da regolamento, di giocare con tre team diversi nella medesima stagione (Sassuolo, Sampdoria e appunto Lazio). I suoi 11 centri stagionali testimoniano ancora una volta la grande abilità di non farsi trovare mai impreparato. Si prospetta una sfida interessante tra Immobile e Caputo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: