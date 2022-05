Lazio-Sampdoria, come nel 2013: match a fine campionato e obiettivo Europa League

Questa sera andrà in scena Lazio-Sampdoria: una gara importante sia per i biancocelesti, con l’obiettivo di qualificarsi in Europa League, che per i blucerchiati, che vogliono la salvezza matematica. Una partita che negli ultimi anni ha regalato sempre diverse emozioni, dal gol del vantaggio di Immobile nel recupero rimontato da Saponara all’ultimo secondo fino alla vittoria per 5-1 della banda di Inzaghi che inseguiva il sogno scudetto.

Verso l’Europa

Tra i vari precedenti ve ne è uno analogo: si tratta di Lazio-Sampdoria del 12 maggio 2013. Si trattava della penultima giornata di Serie A e vedeva, anche in quel caso, una Lazio che sperava di qualificarsi in Europa League. Tuttavia, in quella stagione c’erano 3 posti per la Champions e 2 per l’Europa League. La speranza della Lazio era tutta rilegata in una caduta dell’Udinese, il quale si trovava sopra di due punti e doveva affrontare l’Atalanta in casa e l’Inter fuori casa. Una speranza per i biancocelesti c’era: la Lazio doveva affrontare Sampdoria in casa e Cagliari in trasferta. Le cose non andranno come si prosperava, data la doppia vittoria dell’Udinese e, soprattutto, la caduta in Sardegna dei ragazzi di Petkovic che porterà la squadra di Guidolin a +5. Tuttavia, la Lazio trionferà in Coppa Italia in quel famoso 26 maggio vinto contro la Roma conquistandosi un posto per l’Europa League.

Lazio-Sampdoria 2-0

Nella sfida contro la Sampdoria la Lazio vinse 2-0 con gol di Floccari e Candreva. Il primo approfittò di un tiro sporco di Klose colpendo con il ginocchio nel primo tempo, mentre il secondo segnò su calcio di rigore con un cucchiaio, uno dei tanti che ha fatto nella sua carriera, mettendo il risultato al sicuro. Una vittoria che tenne ancora vive le speranze di qualificazione e che, soprattutto, si consumo in una soleggiata domenica pomeriggio in un bel clima, con un pubblico affiatato che si stava preparando per la grande sfida che si sarebbe tenuta due settimane dopo contro la Roma di Aurelio Andreazzoli nella finale di Coppa Italia.

