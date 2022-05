Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Tra poco più di un’ora all’Olimpico Lazio e Sampdoria scendono in campo in una gara fondamentale per le ambizioni delle due squadre: i biancocelesti per centrare l’obiettivo Europa League, i blucerchiati per certificare la propria permanenza in Serie A. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: