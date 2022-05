Lazio-Sampdoria, Patric: “Emozione indescrivibile, aspettavo da tanto questo gol”

Al termine della gara vinta per 2-0 contro la Sampdoria, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto l’autore del primo gol biancoceleste, Patric. Oltre ad essere il gol che ha aperto la partita è stato anche il primo in serie A per lo spagnolo. Ecco le sue parole

“Un’emozione incredibile, l’aspettavo da tanto. Nella mia carriera non ho mai fatto tanti gol, perchè faccio tutt’altro, ma questo è pesante e mi fa anche più piacere. La Sampdoria si sta giocando la salvezza, la squadra è stata molto lucida nei 90 minuti. Ho trovato fiducia e continuità, mi sento bene e spero di continuare così. Dedico il gol a chi mi è stato sempre accanto, anche nei momenti difficili”.

“Nel secondo tempo loro dovevano aprirsi perchè noi avevamo segnato nel primo, abbiamo avuto uno dei migliori approcci nel secondo tempo e abbiamo trovato gli spazi giusti”.

“Il quinto posto è l’obiettivo, ce lo siamo detto in queste ultime partite. Il pubblico? Ci fa sempre piacere avere uno stadio così, sempre pieno, perchè ci dà una grande mano”.

