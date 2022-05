CdS| Patric-Luis Alberto, una Lazio da Europa

La notte dell’Olimpico è dolce per i laziali. Ogni polemica si è prosciugata nella sciarpata dei 35 mila presenti. Sarri ora è quinto e sta tentando l’allungo decisivo in attesa di Fiorentina-Roma di lunedì sera. Nel primo anno di ricostruzione la qualificazione in Europa League sarebbe una buona base da cui partire, accompagnata da un mercato che dovrà essere messo in atto per accontentare il mister biancoceleste. Una notte in cui è mancato solo il gol di Ciro Immobile, fermato da Audero. Dall’altra parte la Sampdoria non è ancora in salvo, manca ancora un punto e oggi deve sperare in risultati buoni dalle altre.

Giampaolo l’aveva preparata bene: un 4-1-4-1 compatto che non aveva lasciato molti spazi alla Lazio, brava a concretizzare. La Lazio, vedendo pochi spazi, ha sicuramente faticato: in casa, si sa, quando non trova il campo aperto tende a costruire con più difficoltà. Lazzari, riuscendo a creare superiorità, ha trovato lo spunto più di una volta per creare degli spazi: nel primo caso ha trovato la punizione in cui poi Luis Alberto ha messo in mezzo la palla per il vantaggio di Patric. Nel secondo caso sempre lui ha portato avanti il pallone fino a servire Luis Alberto che ha insaccato con una magia.

Il Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: