Ciro Immobile innamorato della Lazio e della sua gente: “Che spettacolo. Con l’aquila sul petto” – FOTO

Cesar non lo ha mai nascosto: è sempre rimasto legato alla Lazio e ai suoi tifosi e non perde mai occasione per dimostrarlo e ribadirlo. Come ieri, che, come si evince da un video postato da lui stesso su Instagram, ha assistito a Lazio-Sampdoria in Curva Nord. Nel video, lungo quasi due minuti, si vede l’ex calciatore biancoceleste con gli Ultras mentre cantano “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, diventato ormai un vero e proprio inno. A corredo del post una vera e propria dichiarazione d’amore: “E poi ancora ancora amore amor per te🎶🎵La mia Lazio non saprà mai quanto ti amo e fino a dove ti porto con me !…invece lo sai …rispetto. gratitudine. E ovunque sarò…sarai sempre con me ! Ti amo Lazio mia “

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cesar A. Rodrigues (@cesarrodrigues8)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: