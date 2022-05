Il Tempo| Romagnoli più lontano. Ferrari e Casale i preferiti

Nelle ultime settimane di campionato la Lazio si sta già guardando intorno per dare una svolta alla propria squadra a livello di mercato: per rinforzarsi e ambire alla crescita c’è bisogno di una campagna volta a migliorare la squadra. Con la probabilità dell’addio dei due portieri, un profilo a cui poter ambire con facilità è quello di Sergio Rico. Attenzione però anche a Carnesecchi e a Vicario. Come sostituto, invece, piace Provedel. In mezzo al campo tutto dipenderà dalla vendita di Milinkovic: il nome nuovo per la mediana è quello di Grillitsch. Per la difesa si raffredda la pista che porta a Romagnoli: ecco che allora si farà un tentativo per Ferrari del Sassuolo e Casale del Verona.

Il Tempo

