Lazio Women, Catini: “Pensavamo di aver già vinto, questo lo abbiamo pagato. Sullo 0-3 non può succedere un qualcosa di questo tipo”

Termina un Venezia-Bologna ricco di gol ed emozioni: allo Stadio Pier Luigi Penzo vincono i padroni di casa nel recupero per 4-3. Dopo il doppio vantaggio firmato Henry e Kiyine, i lagunari si sono fatti rimontare dai rossoblù, con i gol di Orsolini, Arnautovic e Schouten che hanno portato il risultato sul 2-3. Il Venezia però non ha mollato e, prima con il calcio di rigore trasformato da Aramu, e poi con la rete di Johnsen nel recupero, hanno riportato il risultato a proprio favore. Risultato che non è cambiato, con il successo della squadra di Soncin che tiene vive ancora le speranze salvezza. Almeno per il momento, visto che alle 18:00 è in programma la delicata sfida tra Salernitana e Cagliari che potrebbe decidere il destino dei lagunari: in caso di vittoria della Salernitana, il Venezia sarebbe aritmeticamente retrocesso in Serie B. Dopo sei risultati utili consecutivi torna la sconfitta in casa Bologna, che resta al 13esimo posto con 43 punti.

Nel match delle 12:30 è tornata al successo l’Atalanta. In casa dello Spezia è finita 1-3 per i nerazzurri che non mollano la corsa all’Europa. Autori dei tre gol della Dea Muriel, Djimsiti e Pasalic, che hanno reso inutile l’1-1 di Verde. La squadra di Gasperini sale così a quota 59 punti, a -3 dalla Lazio quinta, agganciando però Fiorentina e Roma impegnate, domani sera, nell’importante scontro diretto. Lo Spezia resta fermo a 33 punti, a +5 dal Cagliari terzultimo, con una partita in più.

