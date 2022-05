Il weekend dei calciatori della Lazio in prestito: l’assist di Muriqi non evita la disfatta del Mallorca. Perde anche l’Alaves

Come ogni settimana andiamo a ripercorrere il weekend dei calciatori ceduti in prestito dalla Lazio: male il Mallorca di Muriqi, come l’Alaves privo di Escalante squalificato, in una lotta alla salvezza che si complica per entrambe le squadre. Passo falso per il Copenaghen di Vavro, con la corsa al titolo che resta sempre più in bilico. Andiamo a vedere come è andata.

In Liga il Mallorca di Muriqi crolla nello scontro diretto casalingo contro il Granada terzultimo: 2-6 il risultato finale, con l’attaccante del Kosovo che aveva servito l’assist per il momentaneo pareggio dei suoi. Risultato pesantissimo che manda il Mallorca al terzultimo posto, a due punti dal Granada subito sopra. Malissimo anche l’Alaves che, orfano di Escalante squalificato, ha subito un netto 4-0 sul campo del Celta Vigo: l’Alaves è ora all’ultimo posto in classifica, a sei lunghezze di distanza dal Granada.

In Liga 2 pareggio esterno per il Gijon sul campo dell’Huesca, con Jony ancora ai box per infortunio.

Ancora un pareggio per Denis Vavro e il Copenaghen, stavolta arrivato sul campo del Brondby per 1-1: novanta minuti in campo per il centrale slovacco, in un pareggio che rende ancor di più incerta la lotta al titolo danese. A questo proposito il Midtjylland secondo in classifica ha battuto l’Aalborg, salendo a un punto di distanza dal Copenaghen capolista.

Passando invece all’Eredivisie, ritorno in campo per Durmisi e tre punti per lo Sparta Rotterdam, che ha vinto 1-2 sul campo del Groningen: il terzino danese è entrato in campo al minuto 84′, in un successo esterno che manda la squadra al terzultimo posto a tre punti dal Sittard quartultimo. Novanta minuti in campo invece per Djavan Anderson, nel pareggio casalingo arrivato contro l’Utrecht: 1-1 il risultato finale, e ultimo posto in classifica per lo Zwolle, distante cinque punti dal Sittard. Mercoledì sera si affronteranno proprio Sparta Rotterdam e Zwolle, in uno scontro di fondamentale importanza per la classifica.

Concludendo con la Serie B, la Cremonese ha raggiunto la promozione in Serie A vincendo sul campo del Como per 1-2: novanta minuti in panchina per Casasola. Tre punti e playoff raggiunti per l’Ascoli e Maistro, che è stato per 73′ minuti in campo nel successo ottenuto per 4-1 contro la Ternana. Delusione invece per il Frosinone che resta fuori dalla zona playoff: gli ultimi otto minuti in campo per Cicerelli, nella sconfitta casalinga subita contro il Pisa per 1-2. Terminata invece 0-1 la sfida tra Crotone e Parma, dove Adekanye non è stato convocato: calabresi che tornano in Serie C.

