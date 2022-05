La classifica del girone di ritorno, ecco la posizione dei biancocelesti

Come riportato da TMW nel girone di ritorno le prestazioni e i risultati della Lazio sono migliorati in maniera piuttosto evidente. Oltre ad una maggiore solidità difensiva con 19 gol subiti a fronte dei 34 del girone di andata, la formazione di Sarri ha fatto dei notevoli passi avanti anche dal punto di vista del gioco. Quando mancano due giornate alla fine del campionato i biancocelesti hanno già eguagliato i punti collezionati nelle prime diciannove partite disputate. Nelle ultime due gare la Lazio dovrà dimostrare la maturità acquisita, facendo di tutto per non perdere l’occasione Europa League.

La Lazio dall’inizio del girone di ritorno ad oggi sarebbe quinta in classifica con 31 punti conquistati, appena una lunghezza dietro l’Inter dell’ex tecnico Simone Inzaghi. I primi tre posti invece sono occupati dal Milan (38 punti), Juventus (35 punti) e Napoli (34 punti).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: