Cinque curiose statistiche su alcuni calciatori della Lazio

Durante questa settimana il CEO di Binance Changpeng Zhao è in visita in Italia in occasione del Blockchain Week, il più importante evento italiano in ambito di criptovalute. Durante l’evento in scena al Palazzo Brancaccio, Changpeng Zhao ha detto “I love Lazio“, come spiegato nella foto pubblicata su Instagram da Damiano Er Faina: “You are Lazio fan? “Yes mister, what do you think about Lazio?, “I love Lazio”.

