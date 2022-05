Coppa Italia, i tifosi della Lazio e dell’Inter insieme per la coreografia

La stagione della Lazio è stata sin qui molto interessante e particolare sotto tanti punti di vista. Dopo alcuni mesi piuttosto difficili, il gruppo guidato da Maurizio Sarri ha cambiato registro dimostrando una netta crescita rispetto alla prima parte di stagione. Dal punto di vista dei singoli calciatori emergono tante statistiche interessanti, riportate dall’account Twitter Krudo.

Patric – E’ il primatista dell’intera Serie A per percentuale di passaggi completati con il 93,9%. E’ inoltre l’unico in Serie A ad essere all’interno della top dieci d’Europa, precisamente al sesto posto.

Lazzari – In Serie A è secondo solo a Luis Muriel in termini di numero di azioni ogni novanta minuti che hanno portato a un gol: 0.72 il dato.

Luis Alberto – Ha completato 12 through balls alle spalle delle difese avversarie , quattro più di qualsiasi altro in Italia, è l’unico nella top 10 d’Europa. In Serie A al secondo posto c’è Milinkovic-Savic a quota 8.

Milinkovic-Savic – Ha effettuato 405 passaggi sotto pressing di un avversario, almeno 67 in più di ogni altro calciatore della Serie A. Solo Joselu e Rodri, rispettivamente 449 e 436, ne hanno effettuati di più.

Reina – Statistica invece negativa per il portiere spagnolo, che è ultimo in Italia e terzultimo in Europa per percentuale di parate: 55.4%. Il peggiore è Sergio Rico con il 50%.

E ora cinque statistiche sui giocatori della Lazio che ti sorprenderanno o non ti sorprenderanno affatto 👇 — krudo (@krudotw) May 10, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: