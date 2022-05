Lazio, Felipe Anderson approfitta dei giorni di riposo per far visita al Foro Italico- FOTO

Dopo il successo all’Olimpico contro la Sampdoria (2-0), il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà mercoledì mattina presso il centro sportivo di Formello per iniziare la preparazione in vista della sfida contro la Juventus, in programma lunedì alle 20.45 a Torino. Felipe Anderson ha approfittato del tempo libero concesso per girare Roma e per guardare un po’ di tennis. Nella Capitale infatti, in questo periodo al Foro Italico si stanno svolgendo gli Internazionali e il calciatore brasiliano ha deciso di godersi un match direttamente dai seggiolini del Centrale con la fidanzata Lohanne. Di seguito la story pubblicata sul suo profilo Instagram.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: