Top 11 Who Scored, presenti tre giocatori della Lazio- FOTO

In vista della finale di Coppia Italia tra Juventus e Inter, in programma domani alle ore 21.00, ci sarà l’esordio di una delle nuove divise AIA. Ha renderlo noto è stato il profilo Instagram dell’AIA e Legea con la seguente didascalia e post: “Esordio in anteprima nella finale di Coppa Italia di una delle nuove divise #LEGEA per la prossima stagione sportiva 2022-2023.Un vero connubio tra innovazione e tradizione, la nuova maglia è nel classico “giallo fluo”, sul taschino destro troviamo la patch dei “tre fischietti” stilizzati in colore oro e nero a celebrare gli arbitri italiani che hanno diretto le finali mondiali: Sergio Gonella (1978), Pierluigi Collina (2002) e Nicola Rizzoli (2014).LEGEA ispirata dalla volontà di voler vestire gli Arbitri di futuro, ha investito, negli ultimi anni, sulla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni; il risultato è l’innovativa LUXIOM TECHNOLOGY che sarà indossata in anteprima nel calcio professionistico dagli associati dell’ #AIA”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEGEA (@legea_official)

