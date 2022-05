Congresso UEFA,”In Memoriam”: il ricordo di Pino Wilson e Daniel Guerini – FOTO

Dopo il successo casalingo contro la Sampdoria Maurizio Sarri ha concesso al gruppo due giorni di riposo, con la squadra che è tornata a lavorare nel pomeriggio. Oltre a Pedro anche Immobile si è aggiunto alla lista degli assenti: Sarri sabato sera aveva parlato di una distorsione alla caviglia per il capitano biancoceleste, che come ha spiegato al Foro Italico proverà a stringere i denti per questo finale di stagione. Floriani Mussolini, Bertini e Crespi sono stati aggregati dalla Primavera, che ha concluso la propria stagione sabato sul campo del Brescia. La seduta è iniziata con l’attivazione atletica, seguita da allunghi, circuiti tecnici e poi ancora allunghi. Successivamente c’è stata una partitella undici contro undici con due formazioni schierate con il 4-3-3, in cui Cabral e Crespi sono stati i riferimenti centrali dell’attacco: niente partitella per Acerbi e Bertini, impegnati negli allunghi.

