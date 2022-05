Coppa Italia, trionfo nerazzurro: Inzaghi batte Allegri 4-2

Succede di tutto nella 75esima finale della Coppa Italia, stasera a sfidarsi erano Inter e Juventus, arrivate in finale dopo aver battuto Milan e Fiorentina nelle semifinali. Al termine di 120 minuti intensi ad avere la meglio sono gli uomini di Inzaghi che battono la Juventus per 4-2 dopo i tempi supplementari. Al vantaggio iniziale di Barella arrivato nel primo tempo risponde la Juve nella ripresa con i gol di Morata e Vlahovic che in due minuti ribaltano il match. L’episodio chiave arriva all’ottantesimo quando Lautaro si scontra in area con Bonucci e per l’arbitro Valeri è rigore. Punteggio finale 2-2. Nei tempi supplementari è la doppietta di Ivan Perisic a regalare all’Inter la Coppa Italia. E’ il secondo trofeo stagionale per i nerazzurri e secondo anche per Inzaghi dopo la vittoria in Supercoppa sempre contro la Juventus.

