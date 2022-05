CALCIOMERCATO – Galatasaray, il club turco guarda in casa Lazio e punta un obbiettivo biancoceleste: i dettagli

Due giornate separano le squadre di Serie A dalla fine del campionato, e come di consueto è già tempo di calciomercato. La squadra di Sarri è pronta a avviare una rivoluzione in rosa, con alcuni effettivi che potrebbero dire addio e altrettanti pronti a sbarcare alla corte biancoceleste. Uno degli obbiettivi per il centrocampo rimane Matias Vecino, giocatore dell’Inter già accostato al club capitolino a gennaio. L’uruguaiano a giugno si svincolerà dai nerazzurri, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. A Sarri piace come profilo, ma dovrà fare i conti con la concorrenza: stando a quanto riportato dal giornalista sportivo turco Ali Naci Küçük infatti, anche il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su di lui. Il Ds sarebbe già in Italia per intavolare l’affare con il calciatore, ma anche per guardare proprio in casa Lazio. La società giallorossa sarebbe anche sulle tracce del giovane biancoceleste Sofian Kiyine, attualmente ceduto in prestito al Venezia.

