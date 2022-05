Fiore: “Ricordo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus. Lunedì la Lazio avrà un vantaggio mentale rispetto ai bianconeri”

Intervenuto sulle frequenze della trasmissione radiofonica di Rai Radio1 “Un giorno da Pecora”, l’ex tecnico della Roma Zdenek Zeman ha parlato dell’andamento stagionale dei giallorossi di Mourinho, dicendo la propria sulla finale di Conference League conquistata dal portoghese.

Queste le sue parole

“Mourinho non sa che ho vinto anche la C2. Ma il discorso è che il problema non è chi vince o quanto vince. Lui ha vinto in squadre dove anche prima di lui si vinceva, tranne a Porto. E quindi penso che così sia più facile. Io voglio fare cose difficili e non facili. La finale di Conference League? È un segno di quello che è questa competizione. Che coppa è? È una competizione di basso livello, una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati. C’è stato anche il Barcellona ma penso l’abbia lasciata apposta”.

