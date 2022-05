Lazio, Marusic è il secondo terzino per palloni recuperati nella metà campo avversaria: la classifica

La fine del campionato è ormai alle porte, e che ad ogni finale di stagione è tempo di bilanci. L’anno della Lazio è stato caratterizzato di diversi alti e bassi, sopratutto in difesa, che non hanno aiutato nel raggiungimento di alcuni obbiettivi. Proprio il reparto arretrato è stato più volte una spina nel fianco per la squadra, che nel corso della stagione si è vista subire diversi gol. Tuttavia, tra gli interpreti che hanno fatto parte della difesa biancoceleste durante l’anno, ce n’è uno che spicca in particolare per l’apporto che è riuscito a dare. Si tratta di Adam Marusic, che già a partire dalle passate stagioni, ma sopratutto alla prima con Sarri, ha dimostrato un’importante crescita in particolare dal punto di vista difensivo. Non a caso, il montenegrino è il secondo miglior terzino nei maggiori campionati Europei per palloni recuperati nella metà campo avversaria, durante i 90 minuti. Ciò dimostra quanto l’esterno biancoceleste, oltre ad avere caratteristiche offensive di spinta sulla fascia, abbia una forte qualità difensiva e di recupero palla.

Questa la classifica completa, stilata da Comparisonator:

1. D. Soares (Bochum) – 1.93

2. A. Marušic (Lazio) – 1.8

3. Luke Shaw (Man Utd.) – 1.78

4. Ferdi Kadıoğlu – 1.68

5. A. Robertson (Liverpool) – 1.58

