Romulo ricorda la Tim Cup: “La Lazio è come il Cruzeiro: vuole vincere le coppe”

L’Inter nella gara di Coppa Italia contro la Juventus è andata subito in vantaggio. A realizzare la rete del momentaneo 0-1 ci ha pensato Nicolò Barella al minuto 6. La marcatura dell’interista però, come ricorda il tweet di OptaPaolo, non è la più veloce messa a segno nella finale della competizione. E’ stato infatti Stefan Radu, il 20 maggio del 2015, a sancire il record: il difensore laziale andò in gol dopo appena 4 minuti, sempre contro i bianconeri.

6 – Nicolò Barella, after 6 minutes, has scored the fastest goal in a Coppa Italia Final since Stefan Radu (4 mins), also against Juventus on May 25th, 2015. Thunderbolt.#JuventusInter pic.twitter.com/XFPyvEdZu5

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) May 11, 2022