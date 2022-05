Calciomercato, la Lazio vuole Fagioli: per il giocatore c’è l’ok di Sarri

Ultimamente l’attenzione del club biancoceleste si è concentrata su Nicolò Fagioli, classe 2001 e attualmente di proprietà della Juventus ma in prestito alla Cremonese. Il suo contratto in scadenza del 2023 potrebbe rappresentare una buona occasione per una stagione di calciomercato che appare in salita. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha la necessità di migliorare la squadra, di attuare un vero e proprio restauro all’interno di una formazione che non lo soddisfa. Fagioli è stato convocato per un primo stage con l’Italia Under 21 e come riporta il Corriere dello Sport, Sarri sembra stravedere per questo giovane centrocampista.

