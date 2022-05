Giuseppe Pancaro ricorda la Lazio campione d’Italia: “Il primo scudetto non si scorda mai”- FOTO

Ventidue anni fa la Lazio diventava Campione d’Italia per la seconda volta. Un’emozione grandissima non solo per i tifosi, ma anche per chi ha giocato e conquistato lo Scudetto sul campo. Tra loro troviamo Giuseppe Pancaro, che, dopo tanti anni, continua a manifestare l’amore per i colori biancocelesti. Questa mattina l’ex difensore ha postato una foto-ricordo su Instagram, che lo ritrae insieme alla squadra e alla dirigenza mentre festeggiano in campo il traguardo ottenuto: “Il primo scudetto non si scorda mai!”

Un post condiviso da Giuseppe Pancaro (@giuseppepancaroofficial)

