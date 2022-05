Lazio, nuovo incontro Lotito-Sarri in vista del rinnovo

L’incontro del Ceo di Binance Changpeng Zhao presso il centro sportivo di Formello ha rappresentato un’ulteriore occasione per Lotito e Sarri di rivedersi. Dopo essersi incrociati nel pomeriggio, si sono dati appuntamento a cena per parlare molto probabilmente del rinnovo contrattuale. Come riporta il Corriere dello Sport, non è un argomento semplice in quanto il tecnico laziale desidera le solite garanzie tecniche e vuole essere coinvolto nelle scelte che vengono effettuate. Il presidente biancoceleste prosegue con la proposta di prolungamento fino al 2025 e spera di avere il suo benestare prima della fine del campionato. Vorrebbe evitare potenziali fasi di stallo che potrebbero rivelarsi deleterie visto che entro il 30 maggio Sarri può esercitare una clausola per liberarsi per l’estero. Non rimane che attendere e aspettare le prime trattative.

