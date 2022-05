Lazio Women-Roma, è tempo di derby

Oggi alle 12:30 al Fersini di Formello ci sarà il Derby della Capitale fra Lazio Women e Roma Femminile, match valido per la 22esima e ultima giornata del campionato di Serie A Femminile. La stracittadina varrà più per l’onore che per la classifica in quanto le biancocelesti sono già matematicamente retrocesse in Serie B, mentre le giallorosse hanno festeggiato l’aritmetica storica qualificazione alla Women Champions League chiudendo il campionato al secondo posto. Per l’occasione, la giocatrice laziale Francesca Pittaccio ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia: ” DERBY DAY 🦅💥#thelastdance “.

