Il Tempo| Le prime scelte per la porta sono Carnesecchi e Vicario

Ieri altra prestazione da fenomeno di Vicario, che la Lazio osserva con attenzione. È stato il protagonista assoluto del match tra Empoli e Salernitata, che si è concluso con il risultato di 1-1, grazie anche al rigore parato dall’estremo difensore a cinque minuti dal novantesimo. Ma non è stato l’unico intervento degno di nota. Anzi, a far stropicciare gli occhi sono stati tutti gli altri interventi nel corso dei 90 minuti. Senso della posizione, grande istinto, ottima personalità. Peccato per l’errore commesso in occasione del gol del pareggio di Bonazzoli. In estate lascerà l’Empoli per tornare al Cagliari, società che ne detiene il cartellino, il portiere oltre che dalla Lazio, è molto apprezzato anche dalla Fiorentina. Il club sardo, indipendentemente dalla permanenza o meno in Serie A, dovrà fare delle profonde valutazioni suoi propri numeri uno. Anche Cragno infatti è molto richiesto. Nel frattempo i biancocelesti continuano a seguire i profili di Carnesecchi, Sergio Rico e Provedel.

Fonte Il Tempo

