Juventus-Lazio, Dybala: “Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia” – FOTO

Alle 18:00 Milan e Atalanta sono scese in campo a San Siro in una gara cruciale per la corsa allo scudetto dei rossoneri e per quella europea dei bergamaschi. A conquistare i tre punti sono stati i rossoneri, che hanno battuto l’Atalanta per 2-0. Dopo 50 minuti dominati dalla tensione, Leao ha sbloccato la gara al 56’ battendo Musso sugli sviluppi di un contropiede. A raddoppiare è stato invece Theo Hernandez dopo una poderosa discesa dalla sinistra. Il Milan ora ha cinque punti di vantaggio sull’Inter, impegnata stasera a Cagliari.

Alle 15:00 Napoli e Genoa sono scese in campo al Maradona in una gara fondamentale per il sogno salvezza degli ospiti. La partita è terminata con un netto 3-0 in favore dei padroni di casa, che hanno sbloccato la gara con Osimhen al 32′. Insigne ha raddoppiato su calcio di rigore al 65′ e Lobotka ha chiuso la gara al minuto 81′. La situazione del Genoa resta molto complicata, che resta penultima a quota 28.

Termina la sfida delle 12:30 tra Bologna e Sassuolo.

La squadra di Dionisi si aggiudica il derby emiliano, imponendosi per 3-1 al Dall’Ara e staccando di 7 punti in classifica il Bologna. Nel primo tempo ritmi bassi fino al 35′, quando Scamacca segna il primo gol della gara. Nella ripresa, dopo la rete annullata a Chiriches, arriva il raddoppio di Berardi. Poi è sempre Scamacca, che fa doppietta e la chiude prima del rigore di Orsolini.

