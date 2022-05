Aperta e subito richiusa la vendita dei tagliandi per Lazio-Verona. Nessuna comunicazione dalla società

L’apertura della vendita dei tagliandi per Lazio-Verona ancora non è ancora partita, ma poco fa, per pochi minuti sono stati disponibili sul sito di vivaticket i biglietti per la gara di sabato sera alle 20:45, con i seguenti prezzi: Curva Nord e Distinti 10€, Tevere laterale 20€, Tevere Top 30€, Monte Mario 40€. Tutto ciò senza alcuna comunicazione da parte della Lazio. I tifosi fremono per acquistare i biglietti e sostenere la propria squadra nell’ultima di campionato, nella speranza che l’annuncio ufficiale della società arrivi presto.

