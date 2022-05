Beppe Signori ricorda un gol contro la Juventus e annuncia l’arrivo del suo docufilm – VIDEO

Si è chiuso il penultimo match della 37° giornata di Serie A. La Sampdoria, già salva grazie alla sconfitta del Cagliari contro l’Inter, chiude la stagione casalinga con una vittoria: netto 4-1 contro una Fiorentina in lotta per un posto nelle competizioni europee. Le reti blucerchiate portano la firma di Ferrari, Quagliarella, Thorsby e Sabiri. Per i Viola, al novantesimo, Nico Gonzalez ha trasformato un calcio di rigore. Brutto stop, in chiave Europa, per la squadra di Italiano che resta a quota 59 punti e regala alla Lazio, già da questa sera, una grande possibilità: ai biancocelesti, matematicamente in Conference League, che scenderanno tra pochissimo in campo contro la Juventus, basterà un solo punto per essere sicuri di giocare, anche la prossima stagione, in Europa League. Da decidere se da quinta o da sesta classificata. La classifica recita: Lazio 62 punti (con una partita in meno), Roma 60, Fiorentina ed Atalanta 59.

