Hernanes: “I tifosi biancocelesti li porterò sempre nel mio cuore”

Hernanes, ex centrocampista della Lazio e della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la partita di questa sera. Conosce bene i due ambienti e sa cosa vuol dire per la Lazio centrale l’obiettivo Europa League. Spende poi una parola di affetto nei confronti dei tifosi biancocelesti, con i quali ha sempre tenuto ottimi rapporti, anche al momento dell’addio al club. Di seguito le sue parole:

“La Lazio arriva da un momento migliore, mentre la Juventus dalla sconfitta in Coppa Italia che può crearle qualche piccolo problema. Mi aspetto una gara di qualità, non è facile giocare in casa dei bianconeri, a prescindere dal loro momento di forma. I biancocelesti puntano anche a finire il campionato davanti alla Roma.

Felipe Anderson lo ricordo bene, ha fatto delle stagioni importanti con la maglia della Lazio, facendo addirittura meglio del Milinkovic attuale. Ricordo la sua doppietta a San Siro, quando giocavo nell’Inter. Purtroppo non è sempre riuscito a mantenere quel livello, sarebbe potuto diventare uno dei più forti al mondo perché aveva tutto, tra gol ed assist.

Ho deciso di ritirarmi, mi mancava l’Italia. Ho avuto la saudade del vostro Paese (ride, nr). Mi sono reso conto che volevo rimanere qui, non ho trovato sfide intriganti così ho detto basta. I tifosi biancocelesti li porterò sempre nel mio cuore”.

