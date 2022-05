Juventus-Lazio, biancocelesti qualificati in Europa League, il post della società

La Lazio è riuscita nel suo scopo: prendere un punto allo Juventus Stadium e qualificarsi così alla prossima Europa League. Maurizio Sarri ha poi commentato la gara in conferenza stampa: “L’obiettivo è arrivare quinti questa stagione, per noi è importante. Rappresento un popolo e gli devo rispetto. La mia squadra in 29 partite senza aver giocato il giovedì ha fatto 58/59 punti, nelle altre abbiamo ottenuto una media di 0,60. Abbiamo quindi perso 11 punti, saremmo stati da Champions. Bisogna capire perché vengono fuori questo tipo di numeri: non abbiamo la giusta mentalità per fare due competizioni contemporaneamente o non abbiamo la struttura? Probabilmente la verità sta in entrambe le opzioni. Bisogna cercare di intervenire senza sbagliare, non sarà facile. Spero che i tifosi bianconeri applaudano Milinkovic anche il prossimo anno, con la nostra maglia. Da quello che ho sentito dal Presidente, se andrà via, e non sarà facile, non andrà in Italia. La partita mi ha soddisfatto perché ci ha dato il punto per l’Europa, ma il rammarico c’è perché se avessimo pareggiato prima avremmo avuto il tempo per poterla vincere. Il gruppo è unito, non solo in campo, ma anche nella convivenza. Si pensa calcio allo stresso modo, c’è unità di intenti, un obiettivo collettivo. La crescita c’è stata, qualcosa è stato costruito.”

