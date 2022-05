Juventus-Lazio, Cuadrado nel pre: “Chiellini grandissima persona, Dybala come un fratello. Speriamo di dargli una bella vittoria”

Nei minuti poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Lazio, l’esterno bianconero Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match contro i biancocelesti, ma anche per dire la sua sull’ultimo match con la Juventus a Torino di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: “Sono arrivato con Paulo lo stesso anno. Subito ci ha accolto come una famiglia, Giorgio è una grandissima persona, ha un carisma che in pochi hanno, penso che quello che rimarrà nel mio cuore. con Dybala abbiamo vissuto tanto tempo insieme, lui sa che è più di un amico, è come un fratello. Il mio desiderio è che possa vincere ancora tante cose ovunque vada, è un grandissimo giocatore. Con Giorgione non ci sono parole, è un gladiatore, un guerriero e, come persona, non è da dieci, di più. Sicuramente ripensando a tutti i momenti passati insieme ti viene un po’ di tristezza, ma il calcio è così, a volte le strade si separano. Speriamo che oggi possiamo dargli una bella vittoria ad entrambi ed ai nostri tifosi”.

Ai microfoni di DAZN, il giocatore bianconero ha dichiarato: “Ricordo con Chiellini? E’ una bellissima persona, come giocatore è un guerriero e questo rimarrà per sempre. Al di là di questo, è una persona top. Anche con Dybala ci vogliamo molto bene e siamo legati noi sudamericani. Sicuramente ci sarà tristezza, abbiamo vissuto tanto tempo insieme e lo terrò nel mio cuore“.

