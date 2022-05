Juventus-Lazio, i 20 calciatori bianconeri convocati da mister Allegri

Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio di Juventus-Lazio, gara che chiuderà la 37° giornata di Serie A, penultima di questo campionato. I bianconeri, reduci dalla sconfitta in Finale di Coppa Italia contro l’Inter, non hanno più nulla da chiedere al campionato, vista anche la vittoria di ieri pomeriggio del Napoli che ha sancito la fine della corsa al terzo posto, con gli azzurri a +7 dai bianconeri, con la squadra di Allegri che ha a disposizione solo sei punti. Juventus dunque matematicamente quarta classificata. I biancocelesti invece sono a caccia di punti fondamentali per chiudere il discorso Europa: con l’Atalanta uscita sconfitta contro il Milan, alla squadra di Sarri basterà un solo punto per conquistare matematicamente un posto in Europa. Mentre manca sempre meno al match di questa sera in programma alle 20:45, la società biancoceleste ha ricordato, attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram, il gol del “Cholo” Diego Simeone proprio in casa della Juventus ben 22 anni fa: la Lazio, il primo aprile del 2000, superò i bianconeri per 0-1 grazie ad un colpo di testa dell’argentino. Quel gol risultò decisivo per la corsa allo Scudetto, tricolore che fu cucito sul petto dei biancocelesti.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CdnL3xJod2_/

