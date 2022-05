Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco la scelta di mister Sarri per il tridente d’attacco

Poco più di un’ora e prenderà il via Juventus-Lazio, gara che chiuderà la 37° giornata di Serie A. I biancocelesti di mister Sarri, grande ex della gara, vogliono fare punti per raggiungere matematicamente l’Europa, i bianconeri invece, con la vittoria di ieri del Napoli (3-0 al Genoa) sono certi del quarto posto in classifica. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

