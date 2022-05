MOVIOLA | Ayroldi gestisce bene i cartellini, non c’è fallo Zaccagni-Cuadrado sul gol di Milinkovic

Al 28′ check del VAR per un fallo di mano su tiro di Felipe Anderson, ma giustamente non viene concesso calcio di rigore. Non viene aumentato il volume del corpo ed il giocatore della Juventus si va semplicemente a coprire il volto.

Al 46′ fischiato fallo a Cabral su de Ligt, ma è il capoverdiano a subire fallo su Bernardeschi e poi, nella caduta, frana contro l’olandese.

Nei minuti di recupero finali giusto non convalidare la rete di Felipe Anderson: in realtà Ayroldi fischia prima che il brasiliano tiri in porta ma in ogni caso c’era un fallo di Milinkovic subito prima (calcio a Bernardeschi nel tentativo di tirare in porta). Al 95′ contatto tra Zaccagni e Cuadrado che da’ il via al contropiede del gol di Milinkovic, ma Ayroldi lascia correre e poi Patric fa ripartire l’azione della gioia finale.

