Dazn, sconto di dieci euro a chi non ha il diritto alla sospensione del pagamento

Con il pareggio strappato all’Allianz Stadium la Lazio è riuscita a centrare l’obiettivo Europa League: basterà un punto con l’Hellas Verona per il quinto posto matematico. In merito alla gara di ieri sera si è espresso l’ex radiocronista Riccardo Cucchi, che ha parlato così ai microfoni di TMW Radio.

Un pensiero su Juve-Lazio:

“Con chi sostiene che le lacrime di Dybala sono state false non sono d’accordo. C’è da capire perché il prossimo anno non giocherà ancora per la Juventus. Le parti non si sono incontrate ed è stato un grande errore per Dybala, che forse poteva pensare a un ridimensionamento dell’ingaggio, ma anche per la Juve, perché è un fuoriclasse e un valore aggiunto per la squadra. Chiellini è l’ultimo grande difensore, sarà difficilmente rimpiazzabile sia dalla Juventus che dalla Nazionale. E poi credo che un altro calciatore abbia conquistato la prima pagina, Milinkovic-Savic, che ha segnato il decimo gol in stagione. E’ uno dei centrocampisti migliori in Europa e ha regalato l’Europa League alla Lazio. Forse era all’ultima in biancoceleste. E’ arrivato ragazzino e uscirà come uomo formato. L’ho visto maturato e deve molto anche a Sarri“.

Luis Alberto in questo tipo di calcio che vuole fare Sarri non ci sta:

“Lui ha capito la filosofia che vuole imporre Sarri. Il limite è che ha il passo lento, mentre nel gioco di Sarri servono calciatori più veloci. Ma sarebbe un errore escluderlo dal progetto. Sono convinto che tutti sanno che quella qualità serve in un centrocampo del genere. Il lavoro di Sarri è stato straordinario, è arrivata quinta dietro alle protagoniste della corsa Scudetto. Arrivare dietro loro vuol dire aver fatto un percorso che è stato anche di dna, da quello dato da Inzaghi a quello di Sarri, che ha avuto tante difficoltà. Sarri forse non ha capito per mesi cosa chiedere a certi elementi. C’è stato un dialogo reciproco tra lui e i calciatori. Credo che se sarà accontentato negli innesti che chiede, crescerà il prossimo anno“.

