FORMELLO – Lavoro in palestra per i titolari. Pedro e Immobile assenti

Non è in campo Ciro Immobile, la caviglia è gonfia e dolorante. Ieri aveva svolto un provino che non ha dato esito positivo, in serata la zona interessata faceva male per cui si è evitato di tentare nuovamente questa mattina. Il capitano biancoceleste è rimasto a riposo con la speranza di poter recuperare in vista dell’ultima gara di campionato contro l’Hellas Verona. Chi prenderà il posto del capocannoniere della Seria A è il grande dubbio di giornata con Pedro e Cabral a contendersi il posto. Lo spagnolo sarebbe la soluzione più scontata e anche quella favorita però bisogna tenere conto delle condizioni dell’ex Barca che è appena rientrato da un problema muscolare al polpaccio. L’alternativa è l’oggetto misterioso del mercato di gennaio, Jovane Cabral non vede il campo da tempo ma si è sempre allenato per cui è da tenere in considerazione come ipotesi anche se indietro nelle gerarchie. Il tridente chiaramente sarà completato da Felipe Anderson e Zaccagni. In mezzo al campo nessuna variazione con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Lucas Leiva, il brasiliano si riprende quindi la titolarità della mediana. Anche la difesa verrà confermata in blocco con Patric al fianco di Acerbi e fasce esterne affidate a Lazzari e Marusic con Thomas Strakosha a protezione della porta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: