Lazio Primavera, i giocatori da tenere d’occhio per Auronzo

La stagione è a un passo dalla conclusione e un occhio è già ad Auronzo, dato l’inizio precoce della prossima stagione a causa dei Mondiali in Qatar che occuperanno parte di novembre e tutto dicembre, ponendo una pausa più lunga del previsto ai campionati. La Lazio, salvo sorprese, ripartirà da Maurizio Sarri che, dopo il suo anno di “formazione” e consolidamento della squadra si appresta a dare un’impronta più forte alla Lazio. Tuttavia, come ribadito anche da Milinkovic nel post Juve-Lazio, servono giocatori per poter puntare in alto. Le basi ci sono, ora il mercato.

I Primavera ad Auronzo

Come di consueto alcuni giocatori della Primavera potrebbero essere aggregati in prima squadra per il ritiro sotto le tre cime di Lavaredo. I ragazzi di Calori non hanno brillato in questa stagione, motivo per cui ripeteranno la Primavera 2 (Serie B del campionato Primavera). Ma alcuni elementi sono stati in grado di mettersi in mostra nonostante le varie difficoltà.

Uno dei giocatori che potrebbero unirsi al ritiro è Marco Bertini: il centrocampista centrale già lo scorso anno partì con Sarri stupendo positivamente anche il suo vice, Giovanni Martusciello. Bertini, centrocampista tuttofare, ha mostrato nell’arco della stagione ottime doti tecniche e fisiche abbinato a senso da leader. Un’ottima risorsa futura su cui Sarri potrà puntare. Ottime cose le ha fatte vedere in mediana, e il vertice basso è uno dei ruoli che andrà ritoccati per la prossima stagione. Chissà che in ritiro il tecnico non trovi in lui una valida alternativa.

Altro elemento che potrà rivelarsi importante è il bomber della Primavera Valerio Crespi: il giocatore ha mostrato un ottimo fiuto del gol e capacità di segnare in situazioni tra loro diverse. Già unito agli allenamenti nei giorni passati a causa dell’assenza di Ciro Immobile, il nome di Crespi potrebbe rientrare tra coloro che partiranno per Auronzo soprattutto se la società, dato il breve tempo a disposizione prima di partire per il ritiro, non acquisterà una punta che faccia da vice Immobile prima di partire. In quel caso sarebbe da monitorare anche la situazione Muriqi. Tuttavia, Crespi è ancora giovane e l’anno in Primavera 2 è stato in realtà anticipato in quanto mancava un tassello lì davanti. Non si dovranno bruciare le tappe.

Altro nome da tenere d’occhio è quello di Fabio Ruggeri: il giovane difensore, nonostante abbia saltato una fetta di campionato a causa di un infortunio, ha messo in mostra valide potenzialità e un buon rendimento. Il giovane biancoceleste ha mostrato sempre un’ottima predisposizione nello stare in campo. Ruggeri alle spalle ha lo stesso percorso di Crespi: entrambi erano al Savio e sono stati arruolati con l’U17 per poi fare un doppio salto importante. Inoltre, considerando la situazione di precarietà in difesa in cui la Lazio potrebbe ritrovarsi i primi di luglio, Ruggeri avrebbe le carte in regola per mettersi in mostra. Oltre a lui, proprio per la situazione in difesa, si potrebbe ripiegare anche su Adeagbo, l’altro centrale della Primavera, e su Floriani già più volte chiamato in causa in prima squadra, anche se momentaneamente è chiuso. Oltre a questi nomi, poi, è giusto chiamare in causa anche Shehu e Troise, i due esterni che già lo scorso anno si erano uniti al ritiro.

