Bernardeschi-Juve è rottura, Sarri punta l’esterno azzurro

Il difensore del Verona Nicolò Casale, ha rilasciato un’intervista all’Arena, in cui ha parlato del proprio futuro e della stagione oramai conclusasi con i gialloblù. In particolare, il centrale è da tempo accostato alla Lazio, che continua a cercare un difensore giovane ma pronto vista l’imminente partenza di Luiz Felipe e la probabile di Francesco Acerbi.

Queste le parole di Casale in merito ad un suo futuro ala Lazio:

“È da gennaio che leggo della Lazio ma non ne so nulla. Per me la gioia più grande è indossare la maglia della mia città”. Ha poi aggiunto: “Resterò? Non ci penserei neanche un secondo ma non dipende da me, ma dal club”. Infine, un commento sulla stagione: “Fantastica e da finire alla grande. Tudor mi ha migliorato come difensore, insegnandomi letteralmente come si gioca coi tre dietro. Il sogno? Mi piacerebbe fare gol e poi arrivare alla maglia azzurra”.

