Chi è Marcos Antonio? Dinamismo e qualità per il centrocampo della Lazio

Alfredo Pedullà ha raccontato sul suo sito web alfredepedulla.com chi è Marcos Antonio. Calciatore di proprietà dello Shakhtar Donetsk, portato nel Vecchio Continente dall’Estoril (Portogallo), cui ha detto addio nel 2019 per trasferirsi nella squadra ucraina. Centouno presenze e nove gol dopo, il giovane centrocampista classe 2000 è pronto a una nuova esperienza, dato che è vicino il suo trasferimento alla Lazio, che vede in lui uno dei tasselli per ringiovanire e ricostruire il proprio organico, nella fattispecie la mediana. Con Marcos Antonio sarà possibile insufflare dinamismo e qualità, caratteristiche di cui il gioco di Maurizio Sarri ha vitale necessità. Unisce rapidità di esecuzione, qualità tecnica e palleggio, ma non ripudia la possibilità di condurre il pallone palla al piede. In termini di posizioni, la sua conoscenza del gioco, così come la ben marcata personalità, gli permettono di distribuire palloni da playmaker oppure cercare spazi e pericolosità da mezzala. È stato schierato anche da trequartista, a testimonianza dell’ampio ventaglio di possibilità che il ragazzo offre all’allenatore. Probabilmente referta ancora poco in termini di gol e assist, ma con questa predisposizione il margine per operare anche su questo è certamente ampio e succulento.

