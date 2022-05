Il Tempo | Lazio, rilancio Romagnoli e Patric rinnova

Incontro a Formello per chiudere il rinnovo di Patric (pareggiata l’offerta del Valencia) e rilanciare per Alessio Romagnoli. Il presidente Lotito, dopo una mattinata di impegni in Federcalcio, è arrivato nel centro sportivo verso le 18.15 e, poco dopo, è entrato anche Enzo Raiola agente di entrambi i calciatori. Del resto il numero uno del club per strappare il prolungamento del contratto fino al 2025 con Sarri vuole dimostrare la sua buona volontà nel chiudere il prima possibile le operazioni di mercato più importanti. Sul rinnovo del difensore spagnolo c’è ottimismo, si chiuderà con un quadriennale da 1.4 milioni a stagione mentre sul capitano del Milan la Lazio ha ribadito la sua volontà. L’offerta è stata alzata a 2.5 milioni più bonus, per ora la fumata bianca non c’è anche perchè il calciatore aspetta la proposta del Milan oltre che di altri club. In ogni caso la riunione di ieri finita poco prima delle 21 è servita per il rinnovo di Patric e per far capire che su Romagnoli la Lazio fa sul serio: davvero.

Il diesse Tare è al lavoro anche su altri tavoli: in difesa si segue il centrale del Cadice ma di proprietà del Real Madrid Victor Chust, 22 anni. La Juve vuole Acerbi per sostituire Chiellini: possibile scambio con Rugani. A centrocampo è stato individuato il regista che potrebbe sostituire Leiva: Marcos Antonio classe 2000, brasiliano dello Shakthar (è alto solo 166 centimetri). Si tratta per un prestito oneroso con riscatto obbligatorio a 9 milioni, Sarri ha dato l’ok.

In attacco è stato scelto il vice Immobile. Muriqi, se non sarà riscattato dal Majorca, sarà girato in Turchia ma solo dopo la fine del campionato arriverà la scelta definitiva del club spagnolo in lotta per restare nella Liga. Davanti c’è Ciccio Caputo, 35 anni da compiere ad agosto, l’accordo biennale da 1.2 milione a stagione con opzione per il terzo anno, si discute solo su 1.5 milione che la Samp chiede per il cartellino ma l’affare è praticamente fatto. Sempre nel reparto avanzato ma sugli esterni (confermati Zaccagni, Anderson, Pedro e Romero ma ne serve un altro) dall’Inghilterra è arrivata la voce che la Lazio nelle ultime ore si sarebbe mossa sulle tracce dell’esterno del Liverpool Takumi Minamino: il giapponese letale contro la Lazio con la maglia del Salisburgo qualche anno fa, ha compiuto 27 anni lo scorso 16 gennaio. É alto 1,74, è un destro naturale che gioca principalmente come esterno offensivo di sinistra. Nell’ultima stagione ha disputato 24 presenze realizzando 10 gol. Viene valutato 10 milioni e soprattutto ha un ingaggio di 4 milioni che però può essere ammortizzato grazie al Decreto Crescita. Il nuovo sponsor tecnico, l’azienda giapponese Mizuno potrebbe spingere Lotito a puntare su questo giocatore, peraltro molto interessante. Offerto anche Messias che potrebbe non essere riscattato dal Milan. Per ora tanti nomi in ballo, la certezza per ora è Sarri: si avvicina la sua conferma. Il Tempo/Luigi Salomone

