Lazio-Verona, Simeone: “Tra una settimana mi sposo, ma penso solo a fare gol alla Lazio”

La Lazio sembra essere già molto attiva sul mercato e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già chiuso un’operazione in entrata per la difesa del prossimo anno. Oltre a Marcos Alonso e il potenziale arrivo di Romagnoli, sembrerebbe certo anche l’arrivo di Victor Chust, centrale spagnolo in scadenza con il Real Madrid, ma in prestito al Cadice. Chust ha 22 anni e in passato, come si legge su un articolo di marzo 2022 di El Mundo Deportivo, è stato seguito anche dal Manchester City.

