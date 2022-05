Lazio, cala il sipario sulla stagione. All’Olimpico arriva il Verona, la squadra più affrontata da Sarri in carriera: i precedenti

Ultimo atto della stagione. In questo weekend si chiude il campionato di Serie A 2021/2022 ma, diversi verdetti, devono ancora essere emessi, dallo Scudetto alla salvezza, passando per la Conference League. Con il pareggio allo scadere contro la Juventus, firmato Milinković-Savić, la Lazio ha conquistato matematicamente la fase a gironi dell’Europa League. Per i biancocelesti sarà la sesta stagione di fila in Europa. Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio terminerà la stagione contro l’Hellas Verona. I gialloblù sono salvi da tempo, arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Torino (0-1), ma con l’obiettivo di riscrivere la storia del club e rendere memorabile questa annata: con tre punti, la squadra di Tudor salirebbe a quota 55, riscrivendo il record di punti dell’Hellas nel campionato di Serie A. Attualmente, a detenere il primato, c’è il Verona di Andrea Mandorlini che, nella stagione 2013/2014, conquistò ben 54 punti. I biancocelesti invece, complice la vittoria di ieri della Roma per 0-3 in casa del Torino, dovranno fare almeno un punto per superare i giallorossi, chiudere il campionato al 5° posto e finire, per la terza stagione di fila, sopra alla Roma.

L’ultima contro il Verona chiuderà anche la prima stagione con Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Per il Comandante sarà una sfida particolare: l’Hellas, insieme al Milan, è la squadra più affrontata in carriera dal mister biancoceleste. Ben 17 volte ha incontrato gialloblù e rossoneri ma, da questa sera, il Verona sarà in solitaria in testa a questa particolare graduatoria (18 incontri). Il bilancio dei 17 precedenti parla di 9 successi da parte di Sarri, 4 pareggi e 4 sconfitte. Le 17 partite, a favore del Comandante, sono suddivise in diverse competizioni: 9 sono arrivate in Serie A, 1 in Coppa Italia, 5 in Serie B e 2 in Serie C.

Nel massimo campionato italiano (9 partite) sono arrivati 5 successi, 4 sulla panchina del Napoli ed 1 su quella bianconera della Juventus. L’unico pareggio è arrivato ai tempi dell’Empoli, mentre le 3 sconfitte sono suddivise una per squadra, ovvero Empoli, Juventus e la gara d’andata con la Lazio. Il solo incrocio tra Sarri e l’Hellas Verona in Coppa Italia risale alla stagione 2015/2016: agli Ottavi di Finale della competizione, il Napoli del Comandante vinse con un netto 3-0 eliminando la squadra veneta.

Nel campionato di Serie B invece, mister Sarri è imbattuto contro il Verona: nelle 5 sfide ha raccolto 2 successi, uno ai tempi del Pescara e l’altro sulla panchina dell’Arezzo, mentre gli altri 3 incontri sono terminati tutti con il segno “X”, uno a Pescara e due ad Empoli. Infine, negli unici 2 precedenti in Serie C, il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria ed una sconfitta contro i gialloblù, quando il Comandante sedeva sulla panchina dell’Alessandria.

Questa sera l’Hellas Verona diventerà la squadra, in solitaria, più affrontata da Sarri in carriera. All’Olimpico per chiudere la stagione con un risultato positivo, magari con una vittoria, che porterebbe a quota 10 i successi del tecnico biancoceleste contro gli scaligeri in carriera e la Lazio al 5° posto, vendicando così, nel migliore dei modi, il 4-1 subito all’andata.

