Conferenza Tudor: “Giocare al pari della Lazio in casa loro dimostra la nostra bella stagione. E su Casale…”

Al termina della sfida tra Lazio e Verona, conclusasi con il risultato di 3-3, l’attaccante biancoceleste Rodriguez Pedro ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole:

“I miei numeri per questa stagione sono buoni, peccato per l’infortunio rimediato dopo natale che non mi ha permesso di aurare al massimo alla squadra. Quello che voglio è dare il mio contributo sempre, e sono contento per quanto messo in campo questa stagione. Ho sempre sentito la fiducia del mister, con lui c’è sempre stato un rapporto speciale dai tempi del Chelsea. Siamo felici per l’obiettivo Europe raggiunto e del quinto posto, era ciò che volevamo. Il gol di stasera? Una grande emozione, l’Olimpico è uno stadio speciale per me. Volevo festeggiare con i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Peccato per non aver vinto, ma sono comunque felce per la stagione giocata con questa maglia e per la quinta posizione conquistata. Siamo cresciuti molto con il tempo, ora dobbiamo continuare a lavorare in questo modo capendo sempre di più cosa ci chiede Sarri. tanti giocatori si sono applicati tantissimo, penso a Ciro Immobile che ha vinto di nuovo la classifica cannonieri. Ora possiamo solo che migliorare pensando già al prossimo anno.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: