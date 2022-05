GdS | Lazio-Vecino, c’è l’accordo: presto le firme sul contratto

Quale futuro per Strakosha? Nel giorno dell’ultima gara in campionato ancora non si sa nulla su dove giocheranno il portiere albanese e gli altri compagni compagni che sono in scadenza. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Strakosha molto probabilmente sarà lontano da Roma. Infatti il portiere sarebbe vivcino a raggiungere un accordo con il Fulham, in Premier League, per un contratto della durata di 4 anni.

